القبض على 10 مطلوبين بالمادة 4 إرهاب في كركوك

2021/06/19 | 11:31 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، اعتقال 10 مطلوبين بالمادة 4 إرهاب في محافظة كركوك.وذكرت الوكالة في بيان، إنه “وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارزها من القاء القبض على (١٠) ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك”.وأضافت “كما يقومون بتوفير الدعم […]

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