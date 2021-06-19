2021/06/19 | 11:32 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الحكام تعقد اجتماعاً مع الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ( VAR )

عقدت لجنة الحكام في الهيأة التطبيعية اجتماعاً "اون لاين" في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة (18 حزيران 2021)، مع ممثل الاتحاد الدولي الفيفا بشأن تطبيق تقنية الـ ( VAR ) في العراق، بحضور ممثل الفيفا (كولهارم) مدير غرب آسيا لشؤون الفار، و(بارابوس) عضو لجنة المتابعة لشؤون الفار.

وقال رئيس لجنة الحكام الدكتور علاء عبد القادر، إن الاجتماع كان مثمراً، واطلعنا من خلاله على متطلبات الاتحاد الدولي بشأن توفير الـ(VAR) التي كانت من أهمها توفير الطواقم البشرية والتقنية والفنية المختصة، وتأمين التكاليف المالية لذلك، على أن ندرك عامل الوقت.

وأضاف ان متطلبات تطبيق تقنية (VAR) في العراق تحتاج الى توقيت أمده ما بين ثمانية الى تسعة شهور، وبالتالي ووفقا لهذا التوقيت فإن وجود الـ VAR في دورينا سيكون في منتصف أو أواخر الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الحكام لقد عقدنا اجتماعاً مع شركة (دارافتفش فار لايت) التي تعد واحدة من الشركات المعتمدة لدى ( الفيفا ) لتطبيق تقنية (VAR) الخفيف غير المكلف الثمن والذي يتراوح لكل ملعب، ولموسم كامل، بحدود( 30000-35000 ) ألف دولار.

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