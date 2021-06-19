2021/06/19 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني لحظات حزينة شهدتها قلعة ريال مدريد الإسباني، برحيل قائدها سيرجيو راموس، الذي ودع الجماهير ‏باكيا، بعد 16 عاما مع ‏الفريق، متوجها لأحد عمالقة أوروبا‎.‎ وارتفعت التكهنات حول الوجهة القادمة للمدافع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمس وجهات محتملة لقائد الملكي المنبوذ “راموس”‏ المركز الخبري الوطني.

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