2021/06/19 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة / المركز الخبري الوطني لحظات حزينة شهدتها قلعة ريال مدريد الإسباني، برحيل قائدها سيرجيو راموس، الذي ودع الجماهير باكيا، بعد 16 عاما مع الفريق، متوجها لأحد عمالقة أوروبا. وارتفعت التكهنات حول الوجهة القادمة للمدافع […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس وجهات محتملة لقائد الملكي المنبوذ “راموس”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس وجهات محتملة لقائد الملكي المنبوذ “راموس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).