2021/06/19 | 11:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني سجلت أسعار خام البصرة الخفيف أعلى سعر في منظمة أوبك.وأسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا سجلت 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل تسجل أعلى سعر في “أوبك” المركز الخبري الوطني.

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