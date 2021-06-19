وكالة الاستخبارات تلقي القبض على ١٠ ارهابيين في كركوك

2021/06/19 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القاء القبض على ١٠ ارهابيين في محافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على (١٠) ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك، وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة".

واضافت ان "الارهابيين كما يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بما يسمى قاطع كركوك".وتابعت انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".

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