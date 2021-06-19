الاتحاد الوطني يؤكد دعمه لمستشفى هيوا

2021/06/19 | 11:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الاتحاد الوطني الكوردستاني، دعمه الكامل لمستشفى هيوا (الامل) لمعالجة المصابين بالسرطان في محافظة السليمانية.

وزار وفد من مركز تنظيمات السليمانية للاتحاد الوطني الكوردستاني مستشفى هيوا للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها والسعي من اجل معالجتها.

وقال ياد نقشبندي مدير مستشفى هيوا خلال مؤتمر صحفي تابعه PUKmedia: نحن نشكر الاتحاد الوطني الكوردستاني على دعمه المتواصل لمستشفى هيوا والاتحاد الوطني الكوردستاني كان دائما في مقدمة الداعمين للقطاع الصحي بشكل عام ومستشفى هيوا بشكل خاص.

واضاف: ان مستشفى هيوا تستقبل المرضى المصابين بالسرطان من جميع محافظات العراق وتعمل بشكل مستمر على معالجتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.

واوضح: ان المشاكل التي تعاني منها مستشفى هيوا تحتاج الى عمل جدي ونحن قمنا قبل ايام بزيارة مدينة اربيل والاجتماع مع المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان لذا نأمل معالجة المشاكل بشكل سريع.

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