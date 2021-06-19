القبض على ١٠ ارهابيين في كركوك

2021/06/19 | 11:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الاعلام الامني القاء القبض على 10 ارهابيين مطلوبين في محافظة كركوك اليوم السبت.

وقالت الخلية في بيان لها انه "وفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على (١٠) ارهابيين مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية كخلايا نائمة في محافظة كركوك".

واضاف البيان ان الارهابيين "يقومون بتوفير الدعم اللوجستي لعناصر داعش، وعمل البعض منهم كمقاتلين وعناصر اسناد بمايسمى قاطع كركوك"، مشيرا الى انه "تم تدوين اقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية.

PUKmedia / خلية الاعلام الامني

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