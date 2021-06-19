أستراليا تتهم شابا بالانضمام إلى داعش بعد تحقيق استمر 7 أشهر

2021/06/19 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الأسترالية،السبت، أنها ألقت القبض على شاب في مدينة سيدني واتهمته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، وذلك بعد أن ثبت لديها نشره لـ" رسائل متطرفة"، واحتفاظه بوصفات لصنع المتفجرات والعبوات الناسفة.س

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