أول تعليق من محمد جواد ظريف على فوز المتشدد إبراهيم رئيسي بالرئاسة الإيرانية

2021/06/19 | 11:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، السبت، على فوز المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية.

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وقال ظريف بحسب ما نقلته وكالات اعلام ايرانية، تابعه "ناس"، (19 حزيران 2021)، "رئيسي رجل عقلاني وسيقود البلاد بشكل جيد".

وأضاف، "يتعين على الجميع العمل مع إبراهيم رئيسي من الآن فصاعدا فهو الرئيس المنتخب".

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