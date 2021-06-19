استقرار سعر الصرف في الأسواق المحلية

2021/06/19 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

شهدت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم السبت، استقرارا في الأسواق المحلية.

وسجلت أسعار بيع الدولار 148.500 دينار لكل 100 دولار، فيما سجلت أسعار شراء الدولار 148.000 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، حيث بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1

450 دينار، اما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 دينار لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 دينار لكل دولار.

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