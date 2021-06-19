الكاظمي يصل إلى مدينة بسماية السكنية

2021/06/19 | 11:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت الى مدينة بسماية السكنية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “الكاظمي وصل الى مدينة بسماية السكنية جنوبي بغداد”.

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