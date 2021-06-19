التربية تفتح دورات مجانية للمراحل المنتهية

2021/06/19 | 12:03 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 12:02 مساءً

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أعلنت وزارة التربية، السبت، عن فتح دورات تقوية مجانية لطلبة مرحلتي الثالث المتوسط والسادس الاعدادي استعداداً لاداء الامتحانات الوزارية للعام الدراسي (2020 – 2021).

وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي في بيان ان “الوزارة وجهت المدارس باقامة دورات تقوية مجانية للطلبة المشمولين استعداداً للامتحانات الوزارية، بهدف تعويضهم عن الدروس التي لم يحضروها بسبب إيقاف الدوام الرسمي في المدارس على خلفية جائحة كورونا اضافة الى ايصال المادة للمواد الدراسية غير المفهومة لديهم”.

وأضاف القيسي ان “الدورات ستكون مرادفة للتعليم الالكتروني من اجل سد النقص الحاصل في شرح المادة العلمية والمناهج المكيفة بالاضافة الى مراجعة المواد لهم وترسيخها في اذهانهم خاصةً بعد قرب موعد اداء الامتحانات النهائية للمرحلة المتوسطة”.

واكد ان “الوزارة تعمل على تهيئة الطلبة علمياً ونفسياً لدخول الامتحانات بثقة عالية مما يجعلهم اكثر استعدادا لخوض الامتحانات الوزارية”، مشيرا الى انه “تم التأكيد على الادارات المدرسية التشديد بتطبيق شروط السلامة الصحية والالتزام بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب”.

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