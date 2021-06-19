الصحة العالمية: تصاعد الإصابات ينذر بموجات وبائية وانتشار نسخ متحورة من الفايروس

2021/06/19 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة الدولية، من تصاعد الإصابات بكورونا في قارة إفريقيا بالتزامن مع انتشار نسخ متحوّرة ومعدّل تلقيح منخفض بشكل خطير.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، ان الإصابات تتضاعف في بعض دول افريقيا الى خمسين بالمئة، محذرا من الموجة الوبائية الثالثة التي تتفاقم وتتسارع في القارة مع انتشار النسخ المتحوّرة من الفيروس، مطالباً بزيادة الإمدادات باللقاحات المضادة للفيروس لمنع انتشار سلالات أخرى من الفيروس في دول العالم.

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