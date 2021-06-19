بعد اعتراض سيارته.. مجهولون يسلبون مدنيا 8 ملايين دينار جنوبي بغداد

2021/06/19 | 12:09 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام مسلحين مجهولين بتسليب مدني مبلغ 8 ملايين دينار جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اقدموا على اعتراض عجلة مدنية ضمن ناحية الرشيد جنوبي العاصمة بغداد، وقاموا بتسليب صاحبها مبلغ قدره ٨ ملايين دينار عراقي".واضاف ان "الشخص المسلّب تعرض لطعنة في الرقبة بسكين"، مشيرا الى ان "المجهولين لاذوا بالفرار".

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