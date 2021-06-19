قد تكون هناك اصابات “غير مسجلة”.. العراق يعلق على الفطر الأخضر بعد الأسود

2021/06/19 | 12:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، على قضية ظهور مرض الفطر الأخضر بعد تسجيل الهند أول حالة إصابة بهذا المرض لشخص تعافى من إصابته بفيروس كورونا.وقال مدير الصحة العامة رياض الحلفي إن “مرض الفطر الأسود والأخضر وما شابه ليست أمراضا جديدة وهو مسجل ومشخص في العراق وكثير من الدول قبل ظهور […]

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