قادر فرج.. أكثر من نصف عمره يعمل في الحدادة

2021/06/19 | 12:15 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قادر فرج مواطن كوردي من ناحية وارماويه في قضاء شارزور يبلغ من العمر 65 عاما، ويمتهن منذ 38 عاما مهنة الحدادة التي ورثها عن آبائه واجداده.

يقول قادر فرج لـ PUKmedia، انه تعلم المهنة في عام 1983 من والده واخيه، مشيرا الى انه يقوم بصناعة السكاكين والمناجل والعديد من الادوات الحديدة التي تستخدم في عدة مجالات.

ويضيف قادر فرج انه يبدأ عمله عند الساعة الـ 7 من صباح كل يوم ولغاية الغروب، مشيرا الى صعوبة عمله خاصة في فصل الصيف حيث ارتفاع درجات الحرارة وطبيعة عمله امام الفرن الخاصة بالحدادة، مؤكدا ان استيراد البضائع من ايران وتركيا جعل من عمله يقل والاقبال على ما يصنعه ليس مثل السابق.

PUKmedia / محمد عبدالرحمن / شارزور

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