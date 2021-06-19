ممثل الاتحاد الأوروبي عن لبنان: إما الإصلاحات أو العقوبات

2021/06/19 | 12:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عن قلقه جراء الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، مؤكدا استعداداهم لدعم الدولة الممزقة شريطة وجود إصلاحات حقيقية.

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