من هو الرئيس الايراني الجديد؟

2021/06/19 | 12:19 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” اليوم السبت، السيرة الذاتية، للرئيس الايراني الجديد، ابراهيم رئيسي.اسمه إبراهيم رئيس الساداتي المعروف باسم إبراهيم رئيسي، هو رجل دين وسياسي إيراني، ينتمي لحزب جمعية رجال الدين المقاتلين، انتخب رئيسا لبلاده يوم أمس خلفًا لحسن روحاني.يشغل رئيسي منصب النائب الأول لرئيس مجلس خبراء القيادة، ويعمل سادناً للعتبة الرضوية المقدسة […]

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