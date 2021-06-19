اندلاع حريق داخل مؤسسة دينية في النجف (صور)

2021/06/19 | 12:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، أخماد حادث حريق داخل مؤسسة دينية في محافظة النجف.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، أنها "سيطرت من الوهلة الأولى على حادث حريق اندلع داخل مؤسسة العين الخيرية قيد الانشاء في منطقة حي العدالة في محافظة النجف الاشرف".

وأضاف أنها "طوقت وعزلت النيران ومنعت امتداد السنتها الى اروقة المؤسسة وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وأشار الى أن "هذا الحادث الثاني الذي تخمده فرق الدفاع المدني في تلك المؤسسة خلال شهر حزيران حيث اندلع حادث حريق في وقت سابق داخل تلك المؤسسة بسبب اعمال لحيم تم اخماده أيضًا من قبل فرق الدفاع المدني".

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