2021/06/19 | 12:32 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف طبيب جراح كيف حاول كل شيء في وسعه من أجل إنقاذ الأميرة البريطانية الراحلة ديانا التي تعرضت لحادث سير مروع في باريس عام 1997.وقال الطبيب منصف دهمان، الذي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل قُتلت..



كشف اللحظات الأخيرة في حياة الأميرة ديانا المركز الخبري الوطني.

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