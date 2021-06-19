الصحة العراقية: لا خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر

2021/06/19 | 12:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.وقال رياض عبد الأمير، مدير الصحة العامة بالوزارة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن الفطريات لا …

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