"بوينج" تكمل أولى تجاربها لطراز" 737 - ماكس" بعد إجراء التحسينات

2021/06/19 | 12:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكملت شركة بوينج الأمريكية للطائرات تجاربها لأحدث طائرتها من طراز "737 ـ ماكس" في خطوة تأمل بها الشركة في إعطاء إشارة على تحسن أوضاع أفضل طائراتها.وأشارت مصادر بالشركة، إلى أن بضع مئات من موظفيها شهدوا هذه التجربة الأولى لاختبار الطائرة …

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