خام البصرة الخفيف يرتفع ليلامس 73 دولاراً للبرميل تزامنا ً مع ارتفاع اسعار النفط العالمية

2021/06/19 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغلاقها .وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة … Readmore

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