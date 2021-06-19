ميركل وماكرون يدعوان إلى الحذر في مواجهة وباء كوفيد

2021/06/19 | 12:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة إلى توخي الحذر خلال مباريات أوروبا لكرة القدم في مواجهة متحور دلتا الشديد العدوى، وحذرا من تفشي الوباء مجدداً في القارة الأوروبية.وقالت ميركل في مؤتمر صحافي قبل عشاء عمل … Readmore

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