إحصائية صادمة: 70% من خطوط السكك متهالكة

2021/06/19 | 12:37 - المصدر: عين العراق

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السبت 19 يونيو 2021 | 12:35 مساءً

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كشفَت وزارة النقل، السبت، عن تهالك واندثار 70 بالمئة من خطوط السكك الحديد نتيجة الاوضاع الامنية والتجاوزات على مدى الاعوام الماضية.

وقال مدير الشركة العامة للسكك الحديد طالب الحسيني ان “طول خطوط سكك الحديد في البلاد يبلغ الفي كيلومتر، 60 الى 70 بالمئة منها قديمة ومتهالكة نتيجة التجاوزات وتردي الاوضاع الامنية في بعض المحافظات على امتداد الاعوام الماضية”.

وأضاف الحسيني، ان “اعمار وتأهيل خطوط السكك بحاجة الى تخصيصات مالية لان ما يتم رصده لوزارة النقل من اموال تعد غير كافية”، مشيرا الى “مباشرة الملاكات الهندسية والفنية في المناطق الجنوبية والوسطى بحملة واسعة لازالة التجاوزات والمعابر غير النظامية على خطوط السكك لغرض ضمان انسيابية حركة القطارات”.

وأكد الحسيني، “استئناف العمل بخط سكة حديد يبدأ من محطة الصمود في محافظة البصرة إلى رصيف 27 في ميناء ام قصر الشمالي، وشملت الأعمال نشر العوارض الكونكريتية ومد حديد الخطوط ولحامها ومن ثم فرش حجر التحكيم وسيتم انجازه بالمدة المحددة من قبل الشركة”.

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