‏الصحة: الفطر الأخضر لا يشكل خطورة

2021/06/19 | 12:39 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، أن عوامل ظهور الفطر الاسود موجودة في العراق، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، في تصريح صحفي، إن “الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها”، مبيناً أن “الفطر الأسود لم ينتقل […]

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