أنطلاق عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش في ديالى

2021/06/19 | 12:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم السبت، تنفيذ عملية امنية واسعة في قضاء المقدادية.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الشرطة نفذت عملية امنية واسعة في قضاء المقدادية اشتركت فيها قوة امنية من قسم شرطة المقدادية ومديرية شؤون الافواج وقطعات فوج طوارئ ديالى التاسع وقسم مكافحة المتفجرات والكلاب البوليسية ومفارز قسم الاتصالات وفصيل الجهد الهندسي، لدهم وتفتيش قرى البازول وشاقراق والمناطق المحاذية لنهر مهروت والبساتين المحيطة، ولملاحقة خلايا داعش الارهابية ومنعهم من ايجاد ملاذ آمن في مناطق المحافظة".

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