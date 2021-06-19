البنتاغون تقر بإجراء تغييرات عسكرية في العراق ودول أخرى وتحدد السبب

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم السبت، عن سبب سحب بعض المعدات والأسلحة من دول عربية من بينها العراق.

ونقل موقع "الشرق" عن المتحدثة باسم البنتاغون، جيسيكا ماكنولتي، قولها، إن ‎"‎المعدات المسحوبة ستعاد إلى الولايات المتحدة للصيانة"، مشيرة إلى أن "القرار تم بالتنسيق مع البلدان المستضيفة‎".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قد ذكرت أمس الجمعة، أن واشنطن بدأت في خفض وجودها العسكري في منطقة ‏الشرق الأوسط‎.‎

وأفادت الصحيفة بأن البنتاغون قد بدأ، فعليا، في أوائل شهر يونيو/حزيران الجاري، سحب 8 بطاريات مضادة للصواريخ من ‏السعودية والعراق والكويت والأردن، فضلا عن المنظومة الدفاعية الأمريكية "ثاد" المضادة للصواريخ، والتي تم نشرها من قبل في ‏المملكة العربية السعودية‎.‎

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين بارزين في الإدارة الأمريكية، أن إدارة بايدن تعمد على تقليص عدد الأنظمة الأمريكية ‏المضادة للصواريخ في منطقة الشرق الأوسط، بهدف إعادة تنظيم وجودها العسكري حول العالم‎.‎

ويشار إلى أن الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، قد أرسلت منظومة بطاريات "باتريوت"، في العام 2020، في أعقاب ‏اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الايراني، الجنرال قاسم سليماني، في الثالث من يناير/كانون الثاني ‏‏2020، في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.‎

ويذكر أن الولايات المتحدة تعمل، حاليا، على سحب قواتها من أفغانستان، بالتوازي مع تخفيض أو تقليص قواتها العسكرية في العراق، ‏أيضا‎.‎

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