استفحال مشكلة

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، بإنقاذ المحافظات الجنوبية من التلوث الناجم عن النشاطات النفطية، واصفة المشكلة بأنها "مخيفة"، فيما لفت إلى أن استجابة الحكومة لهذا الأمر لم تكن بمستوى وحجم المشكلة.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "محافظة البصرة تعاني من مشاكل بيئة وانتشار الأمراض السرطانية والأوبئة الكمياوية بشكل خطير ومخيف بسبب التلوث والإشعاعات".

وأضافت، أن "مفوضية حقوق الإنسان فاتحت أمانة مجلس الوزراء بكتب رسمية لمعالجة التلوث وإنقاذ المحافظة"، مشيرة إلى أن "استجابة الحكومة لم تكن بمستوى وحجم المشكلة، بسبب قلة التخصيصات المالية".

وطالبت الحلفي الحكومة بـ"الإسراع في معالجة قضية التلوث في المحافظات النفطية وايجاد حلول لمسألة الإشعاعات الكيمائية والحفاظ على ارواح المواطنين وسلامتهم".

يذكر أن تقاير دولية، أكدت أن حرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط يعد العامل الرئيسي لتلوث المناخ، ويشكل خطرا داهما على صحة الذين يعيشون في الجوار، مسببة الإصابة بالربو وأمراض الرئة والجلد والسرطان.

وذكرت التقارير، أن العراق يعد من أكثر الدول ممارسة لهذه العمليات في العالم، والبصرة هي المحافظة الأكثر تضررا في البلاد.

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