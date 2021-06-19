2021/06/19 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن عدم وجود أي خطورة من الفطر الأسود أو الأخضر، فيما كشفت عن أربعة أنواع من الفطريات التي تصيب الانسان.وقال مدير الصحة العامة بالوزارة رياض عبد الأمير في تصريح أوردته الوكالة الرسمية، إن “الفطريات لا تنتقل بين الانسان والآخر، ولا توجد خطورة بشأنها”، مبيناً أن “الفطر الأسود …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة: الفطر الأخضر لايشكل خطراً على المواطنين first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الفطر الأخضر لايشكل خطراً على المواطنين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الفطر الأخضر لايشكل خطراً على المواطنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).