خام البصرة الخفيف يرتفع الى 73 دولارا

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفع سعر خام البصرة الخفيف ليسجل أعلى سعر في منظمة أوبك، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية قبل إغلاقها.وسجلت أسعار خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 73.20 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.51%، فيما انخفض خام البصرة الثقيل إلى 68.46 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 2.00%.وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى …

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