في ستة محافظات.. مكافحة المخدراتعلن القبض على 9 متهمين

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على تسعة متهمين بمناطق مختلفة من البلاد.وذكرت المديرية في بيان، أن “قسم مكافحة مخدرات ذي قار القى القبض على 3 متهمين، في حين القى قسم مكافحة مخدرات نينوى على متهمين اثنين، اما اقسام مكافحة مخدرات البصرة وواسط وكركوك والانبار فقد القى كل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في ستة محافظات..



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