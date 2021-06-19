الكاظمي : نعمل على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية.وقال الكاظمي خلال زيارته مدينة بسماية :" نعمل على انشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد .واضاف :" ندعم المشاريع الاخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق"./انتهى9

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