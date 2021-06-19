الكاظمي من مدينة بسماية .. العمل جار لاطلاق اكثر من عشرة مشاريع لمدن ومجمعات سكنية

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان العمل جار على اطلاق اكثر من عشرة مشاريع في بغداد و المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة.وقال الكاظمي ، خلال زيارته مدينة بسماية السكنية :" انا هنا لاشرف على عملية التنفيذ القرارات المتخذة والتوجيه بالاسراع فيها".واضاف :" وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع "./انتهى9

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