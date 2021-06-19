أول تعليق من الصحة العراقية حول الفطر الأخضر

2021/06/19 | 13:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة العراقية عن اوضاع العراق بالنسبة الى انتشار مرض الفطر الاخضر والاسود....

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