2021/06/19 | 13:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏متابعة / المركز الخبري الوطني في حين أن اكتئاب ما بعد الولادة، هي ظاهرة معروفة لدى النساء، إلا أن الرجال ‏معرضون لخطر الإصابة بهذه الحالة أيضا، ‏وفقا لدراسة جديدة‎.‎ وعاين الباحثون في مستشفى الأطفال في‎ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اكتئاب ما بعد الولادة”..



دراسة جديدة تكشف ما يحدث للآباء المركز الخبري الوطني.

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