مؤسسة الشهداء: رواتب رفحاء لم تصرف بأثر رجعي لغاية الآن

2021/06/19 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفتْ مؤسسة السجناء السياسيين عن عدم

صرف رواتب محتجزي رفحاء بأثر رجعي حتى

الآن بعد إلغاء قرار الحكومة بإيقافها،

وبينما انتقدت سياسة الكيل بمكيالين

إزاء تسليط الضوء على قضية رفحاء وغض

الطرف عن الرواتب

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