إخلاء سبيل صهر صدام حسين بعد توقيفه 18 عاما

2021/06/19 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل العراقية، السبت،

إخلاء سبيل جمال مصطفى، صهر الرئيس

المخلوع صدام حسين، بعد توقيف دام 18

عاما.

جاء ذلك وفق وثيقة صادرة عن وزارة

العدل، نشرتها وسائل إعلام محلية

وأفادت الوثيقة بأن "ا

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