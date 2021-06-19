إبراهيم رئيسي يفوز بالانتخابات الرئاسية في إيران

2021/06/19 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي

بالانتخابات الرئاسية في إيران من

الدورة الأولى بحصوله على 62 بالمئة من

أصوات المقترعين وفق نتائج أولية رسمية

أعلنت اليوم السبت .

وقال رئيس لجنة الانتخابات "جمال عرف"

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