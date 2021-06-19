روحاني: رئيسي سيكون رئيسا للجميع والحكومة ستساعده في تجاوز الفترة الانتقالية

2021/06/19 | 13:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تعهد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني، اليوم السبت، بمساعدة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي في تجاوز الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة.وقال روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي عبر فيه عن قناعته بأن الأخير سيكون “رئيسا للجميع” منذ توليه مقاليد الحكم في الثالث من أغسطس القادم، لافتا إلى أن الرئيس المنتخب على […]

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