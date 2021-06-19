بالصور .. الكاظمي يتجول في بسماية ويطلع على البنايات الخدمية والوحدات الجديدة

2021/06/19 | 13:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

تجول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة بسماية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن " الكاظمي اطلع على عدد من البنايات الخدمية والوحدات السكنية الجديدة التي ستسلم للمواطنين قريبا في بسماية".

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