الكاظمي يعلن عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات

2021/06/19 | 13:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، عن مشاريع سكنية جديدة في بغداد والمحافظات، خلال زيارته الى مجمع بسماية.

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وقال الكاظمي في بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 حزيران 2021)، إنه "يسعدني أن أزور مدينة بسماية بعد ان تم إحياؤها خلال العام الماضي، وأنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها".

وأضاف "وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة".

وتابع، "خفضنا نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25% الى 10% لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية"، مشيرا الى أنه "خفضنا ايضا سعر الفائدة السنوية من نسبة 4% الى 2% دعما للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية".

وبين أنه "كان هناك تلكؤ كبير في المشروع بسبب عدد من القرارات والتعليمات الخاطئة والإدارة غير الصحيحة وقد صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة".

وقال إن "نعمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان، ونعمل على دعم مجمع بسماية بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام".

وأردف "عملنا ايضا على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية"، مؤكدا "ندعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله".

وأشار الى أنه "صوتنا أخيرا على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق".

وأكد أن "العمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة".

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