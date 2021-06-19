الكاظمي من بسماية: نعمل على اطلاق أكثر من 10 مشاريع مماثلة في العراق

2021/06/19 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة تعمل على أطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة.

وقال الكاظمي خلال زيارته مدينة بسماية السكنية بحسب بيان لمكتبه إنه “يسعدني أن أزور مدينة بسماية بعد ان تم إحياؤها خلال العام الماضي، وأنا هنا لأشرف على عملية التنفيذ للقرارات المتخذة والتوجيه بالإسراع فيها”.

وأضاف “وفرنا خلال العام الماضي المبالغ المطلوبة للشركة المنفذة للمشروع لتكثيف العمل فيها، بعدما كان عمل الشركة متوقفا منذ عام 2019 بسبب الأزمة الاقتصادية والقوانين غير المجدية والإدارة غير السليمة”.

وتابع “خفضنا نسبة الحد الأدنى من الدفعة المقدمة من 25% الى 10% لتسهيل الأمر على المواطنين الراغبين بشراء شقق في مجمع بسماية وخفضنا ايضا سعر الفائدة السنوية من نسبة 4% الى 2% دعما للمواطنين في ظل ظروف التحديات الاقتصادية الحالية”.

وأشار إلى أنه “كان هناك تلكؤ كبير في المشروع بسبب عدد من القرارات والتعليمات الخاطئة والإدارة غير الصحيحة وقد صححنا المسار بعدة إجراءات، وبالفعل تشجع المواطن بشراء كل الشقق المتوفرة في المدينة”.

وتابع البيان، “نعمل حاليا على تطوير المشروع للوصول الى هدفه وهو 100 الف وحدة سكنية والتي تم انجاز فقط 35 الف منها لغاية الان”.

واكمل “نعمل على دعم مجمع بسماية بتأسيس البنى التحتية المطلوبة، منها إنشاء طريق سريع بين بسماية وبغداد، وقد خصصنا المبالغ الكافية له في موازنة هذا العام”.

وزاد “عملنا ايضا على دعم مشاريع اقتصادية عدة وفرص استثمارية صغيرة للمواطنين لتفعيل عجلة الحركة الاقتصادية في مدينة بسماية، ندعم وبشكل جاد مشاريع أخرى لغاية الوصول الى مليون وحدة سكنية على مستوى العراق كله”.

ولفت إلى أنه “صوتنا أخيرا على إنشاء مدينة الرفيل بعد رفع جميع المعوقات القانونية وغيرها، وهو جاهز للانطلاق والعمل جار على إطلاق أكثر من عشرة مشاريع مماثلة في بغداد وسائر المحافظات الأخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة، يستحق المواطن العراقي كل الجهود التي تبذل وسيرى نتائجها قريبا ان شاء الله”.

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