إيقاف مهاجم بوليفيا لانتقاده كوبا أمريكا

2021/06/19 | 13:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر اتحاد كرة القدم لأمريكا الجنوبية “كونميبول”، إيقاف المهاجم البوليفي مارسيلو مارتينز مباراة واحدة، لانتقاده نقل بطولة كوبا أمريكا إلى البرازيل.

كما فرض “كونميبول” غرامة على اللاعب قدرها 20 ألف دولار، وحذره من أنه قد يواجه الإيقاف لمدة عام، إذا كرر الانتقادات.

وأظهر اختبار إصابة المهاجم البوليفي الذي يلعب لفريق “كروزيرو” الذي يلعب في دوري القسم الثاني البرازيلي، بفيروس كورونا، السبت الماضي، قبل يوم من انطلاق بطولة كوبا أمريكا.

وفي أعقاب ظهور نتيجته، وتأكد إصابة 52 من اللاعبين والعاملين في البطولة، انتقد اللاعب “كونميبول” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متهماً الاتحاد بأنه يضع الربح قبل صحة اللاعبين، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

وحتى يوم الخميس، أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم إصابة 65 شخصاً من لاعبي كرة القدم والإداريين في البطولة بفيروس كورونا.

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