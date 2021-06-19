2021/06/19 | 13:34 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 6 دقیقة

196 مشاهدة

اعلنت دائرة صحة ذي قار، السبت، وجود 4 حالات اشتباه بمرض الفطر الاسود، مؤكدة على تجهيز ردهات خاصة لاستقبال المصابين.

وذكر الناطق الرسمي باسم الدائرة عمار الزاملي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (19 حزيران 2021)،ان "مرض الفطر الأسود من الأمراض النادرة التي تصيب الأشخاص الذين يعانون من نقص شديد في المناعة ومنهم مرضى السكري و السرطان وكذلك الذين يعانون من مناعة ضعيفة جدا".

واضاف، انه "للأسف الشديد فإن محافظة ذي قار سجلت حالتي وفاة واخرها شخص توفي في النجف قبل أيام والذي ذهب لغرض العلاج بخصوص مرض آخر".

واوضح، انه كان لدينا 4 حالات اشتباه تبين في ما بعد تبين انهم غير مصابين الان وذي قار تخلو من الإصابات وكذلك حالات الاشتباه بهذا المرض".

وتابع، انه "جهزنا ردهات خاصة لاستقبال المرضى المصابين أو المشتبه بهم بهذا المرض".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تتحدث عن تفشي 'الفطر الاسود'.. هذا ما قمنا باتخاذه؟) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تتحدث عن تفشي 'الفطر الاسود'.. هذا ما قمنا باتخاذه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).