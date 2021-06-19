2021/06/19 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، حصيلة أسبوعية لفعاليات المفارز المشتركة للمدة من 12 ولغاية 18 حزيران، في بغداد.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تنفيذا لتوجيهات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حصيلة أسبوعية لممارسة أمنية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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