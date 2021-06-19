2021/06/19 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تعهد الرئيس الإيراني المنتهية ولايته حسن روحاني بمساعدة الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي في تجاوز الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة.وأعرب روحاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي عقده اليوم السبت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني يعلق على فوز رئيسي بالرئاسة الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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