ضبط متهمين ومخدرات واسلحة.. عمليات بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الاسبوعية

2021/06/19 | 13:48 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، الحصيلة الأسبوعية لفعاليات المفارز المشتركة للمدة من 12 ولغاية 18 حزيران الجاري.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد وخلال الأسبوع الماضي تمكنت من القاء القبض على (14) من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم مُتَهَمين بانتحال صفة رسمية، مزورون، ومتعاطون للمواد المخدرة".

واشارت الى "ضبط (98) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و(32) غراما من مادة الكريستال المخدرة، و(14) أجهزة لتعاطي المخدرات و(50) كرتون من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية".

وأضافت القيادة، أن "المفارز المشتركة تمكنت من مصادرة (76) مسدساً، و(23) بندقية مختلفة الأنواع، و(7686) اطلاقة عتاد مختلفة، و(76) مخازن عتاد مختلفة".

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