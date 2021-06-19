لاهور شيخ جنكي: استمرار مهام مستشفى هيوا مسؤولية اخلاقية

2021/06/19 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، عن تفعيل جميع الجهود من اجل مستشفى هيوا للامراض السرطانية في محافظة السليمانية.

وكان لاهور شيخ جنكي قد تفقد اليوم مستشفى هيوا للاطلاع عن كثب للاوضاع الصحية والعقبات التي تواجه مهامه.

وقال الرئيس المشترك للصحفيين: ان المستشفى يقدم خدماته الى جميع مناطق العراق وكوردستان، وبقاء المستشفى مسؤولية الجميع، موضحا، ان توفير مستلزمات مستشفى هيوا للامراض السرطانية مسؤولية حكومتي الاقليم والاتحادية.

واضاف: ان استمرار خدمات المستشفى وتوفير مستلزمات مسؤولية اخلاقية، مؤكدا ان الاتحاد الوطني لن يسمح بمنح المستشفى للقطاع الخاص،كما ان حكومة اقليم كوردستان ستواصل دعمها للمستشفى، مطمئنا الجميع ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيفعل جميع جهوده الادارية والسياسية لدعم المستشفى ودوامه خدمة للمرضى.

PUKmedia متابعة

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