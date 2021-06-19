رزكار علي: الاتحاد الوطني لن يألوا جهدا في سبيل انجاح الانتخابات

2021/06/19 | 13:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رزكار علي المشرف على انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني، في محافظتي كركوك وصلاح الدين، اجتماعا، هو الاول من نوعه، لبحث استعدادات خوض الانتخابات التشريعية في 2021/10/10.

وخلال الاجتماع، تم بحث تعليمات وقرارات الاتحاد الوطني الكوردستاني لانجاح الانتخابات المقبلة، لافتا الى ان الاتحاد الوطني الكوردستاني سيقسم المناطق على عدة محاور، ووفق تعليمات القيادة المشتركة.

واكد المشرف على انتخابات الاتحاد الوطني الكوردستاني في صلاح الدين وكركوك، ان الاتحاد الوطني الكوردستاني لن يألوا جهدا في سبيل انجاح الانتخابات وضمان صوت الكورد فيها.

PUKmedia خاص

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